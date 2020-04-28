 

“Тенденция на увеличение есть”. Корниенко заявил, что в “Слуге народа” все больше депутатов, готовых поддержать назначение Саакашвили

28.04.2020, 0:38, Новости дня

Замглавы парламентской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко считает, что во фракции растет количество депутатов, которые готовы проголосовать за назначение экс-президент Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Об этом он заявил вечером 27 апреля в эфире телеканала “Украина 24”.

“Ситуация, в принципе, динамическая… Люди в течение дня меняют свое мнение. Кто-то прислушивается к предложениям, которые господин Саакашвили пытается донести… Есть те, кто передумал. В целом, я бы сказал, что тенденция на увеличение [количества депутатов, готовых проголосовать за назначение Саакашвили вице-премьером], есть”, – отметил он.

При этом Корниенко высказал мнение, что личная просьба президента Украины Владимира Зеленского поддержать назначение Саакашвили может увеличить шансы на положительный исход голосования.

“Конечно, если Владимир Александрович напрямую обратится к нам, то многие определятся уже окончательно”, – заявил нардеп. 

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”. Во фракции “Слуга народа” заявляли, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля, но на данный момент голосов для его назначения нет. Бывший грузинский президент 26 апреля выразил мнение, что голосов в его пользу достаточно.

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Рады может состояться 30 апреля, но вопроса о назначении Саакашвили в повестке дня пока нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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