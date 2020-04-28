 

ФСБ в Крыму незаконно задержала украинского пограничника, его пытали и склоняли к сотрудничеству – СБУ

28.04.2020, 0:38, Новости дня

Федеральная служба безопасности России в оккупированном Крыму незаконно задержала сотрудника Государственной пограничной службы Украины. Об этом 27 апреля сообщил официальный сайт СБУ.

“Оперативники [военной контрразведки] СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе со временно оккупированной АР Крым. После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом”, – заявили в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, ФСБ склоняла украинского пограничника “к конфиденциальному сотрудничеству для получения информация об организации боевых дежурств подразделений Госпогранслужбы”.

“После видеофиксации “выбитых” признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту “Каланчак”. После этого СБУ провела проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактах с ФСБ РФ”, – сказано в сообщении.

СБУ призвала граждан Украины воздерживаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории и напомнила, что в соответствии с украинским законодательством, от ответственности по статье о государственной измене освобождаются граждане, которые добровольно сообщили о получении задания от иностранного государства и не предпринимали никаких действий для выполнения этого задания. Это предусмотрено п. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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