 

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

28.04.2020, 0:35, Новости дня

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные". Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.

Оборонное ведомство США отмечает, что ранее эти видеозаписи уже оказывались в открытом доступе — в 2007 и 2017 годах — в результате несанкционированной публикации. Решение об официальной публикации видеоматериалов было принято Пентагоном для того, чтобы рассеять ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще. При этом в ведомстве подчеркнули, что воздушные явления, которые можно наблюдать на видеозаписи, по-прежнему характеризуются как "неопознанные".

Как стало известно в конце 2017 года, ранее в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об аномальных аэрокосмических угрозах, на которую в 2007-2012 годах было выделено 22 миллиона долларов. Первоначально за выполнение этой программы отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.

После того, как информация о существовании программы просочилась в прессу, Пентагон обнародовал ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. При этом в аппарате Конгресса США заявляли, что реализация программы не принесла никаких сенсационных результатов.
 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Названы 10 лучших региональных инициатив по борьбе с коронавирусом

09.04 / Автоновости: Volkswagen T-Roc получит заряженную гибридную версию GTE

01.04 / Платформу «Морского старта» пришвартовали в Приморье

18.04 / Россия подарила Узбекистану тесты на коронавирус. Ранее их раскритиковал Лукашенко

27.03 / Мишустин пообещал не бросать застрявших за границей россиян

27.03 / Число бесплатных для россиян онлайн-сервисов увеличилось за неделю вдвое

30.03 / В Грузии ввели всеобщий карантин и комендантский час

08.04 / В казахстанском Актау власти заварили дверь в подъезд многоэтажки, чтобы жильцы не нарушали правила карантина

03.04 / Россиян предостерегли от опасных советов по защите от коронавируса

31.03 / Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска