Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

28.04.2020, 0:35, Новости дня

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные". Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.

Оборонное ведомство США отмечает, что ранее эти видеозаписи уже оказывались в открытом доступе — в 2007 и 2017 годах — в результате несанкционированной публикации. Решение об официальной публикации видеоматериалов было принято Пентагоном для того, чтобы рассеять ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще. При этом в ведомстве подчеркнули, что воздушные явления, которые можно наблюдать на видеозаписи, по-прежнему характеризуются как "неопознанные".

Как стало известно в конце 2017 года, ранее в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об аномальных аэрокосмических угрозах, на которую в 2007-2012 годах было выделено 22 миллиона долларов. Первоначально за выполнение этой программы отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.

После того, как информация о существовании программы просочилась в прессу, Пентагон обнародовал ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. При этом в аппарате Конгресса США заявляли, что реализация программы не принесла никаких сенсационных результатов.

