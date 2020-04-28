Стать волонтером – внести свой вклад в борьбу с пандемией

28.04.2020, 0:35, Новости дня

По всей РФ сейчас активно работают волонтеры. Только на сайте акции "Мы вместе" добровольцев — уже почти 100 тысяч. Они развозят лекарства и продукты, шьют маски и помогают готовить больницы для пациентов с коронавирусом.

Каждое утро в волонтерском штабе Магадана начинается с изучения карты города. Так делят между собой территорию, на которой предстоит работать весь день. Количество заявок за последнюю неделю увеличилось почти в два раза.

Продуктовые наборы — это помощь от местных предпринимателей. Волонтеры развозят ежедневно. За рабочий день — больше десятка адресов. 250 пенсионеров — помощь в первую очередь именно им — уже получили продукты.

Волонтерские движения сейчас работают активно по всей стране. В Чите добровольцы не ограничились помощью пенсионерам.

Берутся за любую работу — разгружают машины с продовольствием, отвозят корм для животных в зоопарк. На весь город — 106 волонтеров. И каждый придумывает свой способ помочь.

В Мурманской области, Забайкалье, Саратове, столичном регионе накануне силами добровольцев велась подготовка больниц к приему больных коронавирусом. Фронт работ — от распаковки оборудования до сборки мебели.

А это швеи и закройщики пошивочного цеха Астраханского оперного театра. Ряды волонтеров они пополнили, не выходя из здания. Целыми днями шьют маски. В день штук по 200, не меньше. Начинали с пары десятков.

По всей РФ ежедневно количество добровольцев, готовых оказать поддержку нуждающимся, врачам, друг другу — растет.

На официальном сайте акции "МыВместе" было оставлено более 8 с половиной тысяч предложений помощи. Только онлайн в волонтеры записались без малого 100 тысяч человек. А сумма пожертвований особо нуждающимся уже превысила миллиард рублей.