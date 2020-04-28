И.о. главного редактора «Ведомостей» рассказал о работе отца в ГУЛАГе

28.04.2020, 0:30, Новости дня

И.о. главного редактора издания «Ведомости» Андрей Шмаров рассказал, что его отец работал в ГУЛАГе.

Шмаров сообщил в Facebook: «Думаю, эта публика огорчится, узнай, что мой отец работал в ГУЛАГе». Шмаров сообщил, что его отец «вышел на пенсию в звании полковника, д.ю.н. и профессора».

И.о. главреда заявил, что «дарит тему» своим «добрейшим критикам на предмет очередной истерики».

Отметим, что в комментариях опубликовали скриншот с историей правок сообщения, судя по которой изначально на месте слов «огорчится» и «добрейшим критикам» были более грубые выражения.

В марте акционеры «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о планах продажи газеты бизнесмену Алексею Голубовичу и издателю Константину Зятькову.

И.о. главного редактора был назначен один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров. Журналисты «Ведомостей» обратились к потенциальным новым владельцам с просьбой сменить его, которая не была удовлетворена. Тем не менее часть редакции продолжает конфликтовать с новым руководством в лице Шмарова.