 

Жители Калифорнии вышли на пляжи при 43 тыс. случаев COVID-19 в штате

28.04.2020, 0:30, Новости дня

В Калифорнии, где выявлено свыше 43 тыс. случаев заражения коронавирусом, толпы людей вышли на пляжи в выходные, сообщил глава американского штата Гевин Ньюсом.

Ньюсом сообщил, что власти штата решили «более агрессивно добиваться выполнения режима «Оставайтесь дома», социального дистанцирования» и прочих рекомендованных ограничений. Правоохранители получили соответствующие инструкции. 

Опубликованные СМИ кадры с пляжей Ньюсом назвал «примером того, что не надо видеть и чего не надо делать», передает РИА «Новости».

Ньюсом заверил, что до «неизмеримых и важных перемен» в режиме «Оставайтесь дома» осталось «несколько недель, а не месяцев», но изменение ситуации «определяется данными, поведением».

В Калифорнии жертвами коронавируса стали 1 тыс. 755 человек.

В США подтверждено уже более 950 тыс. случаев коронавируса, умерли более 55 тыс. человек. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как пандемия повлияла на американское общество.



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