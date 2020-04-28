Ученый назвал новую опасность коронавируса

28.04.2020, 0:09, Разное

По словам российского ученого Александра Семенова, коронавирус, помимо легких, также поражает и другие органы: кишечник, печень и почки. В особенности, это касается пациентов, находящихся в тяжелом состоянии или средней тяжести.

Врачи неоднократно заявляли о случаях миокардита – поражения сердечной мыщцы. Помимо этого, новый штамм коронавируса способен взаимодействовать с нервной тканью, приводя к утрате или спутанности обоняния. Семенов призывает не считать COVID-19 «обычным и сезонным ОРВИ», так как заболевание является «более многообразным и многостаночным».

По состоянию на 27 апреля на территории Российской Федерации выявлено чуть более 87 тысяч случаев недуга, скончались свыше 790 пациентов, 7,3 тысячи россиян выздоровели, уточняет «Рамблер».