 

Депутаты фракции «Слуга народа» выступили против карантина на Украине

28.04.2020, 0:08, Новости дня

Часть президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде просит рассмотреть возможность ослабления карантина на Украине, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Она входит в число депутатов, которые обратились с этим предложением к главе правительства страны Денису Шмыгалю, передает ТАСС.

Такая просьба объясняется тем, что на Украине назревают экономический и трудовой кризисы, украинцы «остались без работы и денег», поэтому предлагается ослабить карантин в некоторых регионах страны, сообщила Кравчук.

Как сообщила Кравчук, «пожар нужно тушить там, где горит». Она отметила, что в Черновицкой области зарегистрирован 1 тыс. 341 инфицированный, а в Черниговской – только 22. По ее словам, и ограничения в этих областях должны быть разными.

Напомним, кабмин Украины обнародовал план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.



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