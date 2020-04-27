Кайли Дженнер демонстрирует сексуальные варианты одежды для дома

27.04.2020, 23:53, Разное

Домашние фотосессии во время карантина стали очень популярными. Кайли Дженнер демонстрирует разные варианты сексуальной домашней одежды.

На своей странице в Instagram Кайли Дженнер показывает свои занятия в самоизоляции. Недавно модель опубликовала домашние снимки, на одном из которых она позирует в облегающем платье белого цвета. Такую одежду знаменитость предпочитает носить в домашней обстановке, считая ее сексуальной.

Также Дженнер продемонстрировала разные способы ношения коротких футболок. Кроп-топ звезда надела с высокими джинсами, а также считает возможным сочетать майку белого цвета со спортивными брюками, которые для нее являются домашней одеждой.