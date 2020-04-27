Помпео поздравил Северную Македонию с вступлением в НАТО

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27.04.2020, 23:44, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник побеседовал по телефону с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски, чтобы поздравить его со вступлением Северной Македонии в НАТО и решением ЕС начать переговоры о присоединении Македонии к блоку.

Эти два исторических события стали возможными благодаря Преспанскому соглашению, заключенному в 2018 году, напомнил Помпео.

Глава Госдепартамента высоко оценил усилия Пендаровски и его правительства, позволившие достичь этих исторических вех. Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США, Соединенные Штаты убеждены, что это приведет к укреплению стабильности и процветания Западных Балкан.

Помпео и Пендаровски также обсудили международные усилия по борьбе с COVID-19.

Госсекретарь заверил, что США поддерживают народ Северной Македонии в нынешнее кризисное время.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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