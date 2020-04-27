 

Макконнелл: Сенат вернется к работе 4 мая

27.04.2020, 23:44, Новости дня

Лидер сенатского большинства Митч Макконнел в понедельник подтвердил, что Сенат вернется к работе 4 мая и заверил, что будут приняты меры для обеспечения безопасной работы в условиях пандемии. «Мы выполним свой конституционный долг перед американским народом и будем вести важные дела лично. Если врачам, медсестрам, медработникам, водителям грузовиков, сотрудникам продуктовых магазинов и многим другим отважным американцам необходимо быть на посту, то и Сенату необходимо быть на своем, поддерживая их», – заявил Макконнелл.

«Сенат должен сосредоточиться на конкретных мерах по активизации нашего ответа на этот сложный кризис, – добавил он. – Мы не можем отвлекаться на уже существующие партийные пожелания или улаживание многочисленных проблем, вызванных безответственными решениями предшествующих десятилетий и не имеющих отношения к COVID-19».

По словам Макконнелла, один из самых неотложных вопросов связан с тем, чтобы защитить медработников и компании, продолжающих работать в условиях пандемии, от возможных судебных исков.
Макконнелл заверил, что республиканцы будут настаивать на проведении реформ, направленных на поддержание стабильности и роста, поскольку американскому народу нужны «разумные меры», которые приведут страну к восстановлению.

«Из-за этого кризиса все сегменты нашего общества отчаянно нуждаются в стабильности, ясности и определенности. Сенат уже начал действовать, но работа еще не закончена», – отметил он.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / В повестку дня комитета Рады внесли законопроект об увольнении Сытника – нардеп Устинова

23.04 / В Германии запустили горячую линию для мужчин, пострадавших от насилия

09.04 / Адвокату удалось связаться с Виктором Бутом

27.03 / У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли медицинские маски

09.04 / При возгорании на нефтехимическом объекте под Самарой пострадали четыре человека

05.04 / Пустой Киев во время карантина. Видео

05.04 / “Талибан” обвинил США в нарушении соглашений

11.04 / Представлен революционный кремний, который излучает свет

06.04 / Сколько времени коронавирус выживает на различных поверхностях

07.04 / Скандальный тележурналист Габуния оскорбил армян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска