Макконнелл: Сенат вернется к работе 4 мая

27.04.2020, 23:44, Новости дня

Лидер сенатского большинства Митч Макконнел в понедельник подтвердил, что Сенат вернется к работе 4 мая и заверил, что будут приняты меры для обеспечения безопасной работы в условиях пандемии. «Мы выполним свой конституционный долг перед американским народом и будем вести важные дела лично. Если врачам, медсестрам, медработникам, водителям грузовиков, сотрудникам продуктовых магазинов и многим другим отважным американцам необходимо быть на посту, то и Сенату необходимо быть на своем, поддерживая их», – заявил Макконнелл.

«Сенат должен сосредоточиться на конкретных мерах по активизации нашего ответа на этот сложный кризис, – добавил он. – Мы не можем отвлекаться на уже существующие партийные пожелания или улаживание многочисленных проблем, вызванных безответственными решениями предшествующих десятилетий и не имеющих отношения к COVID-19».

По словам Макконнелла, один из самых неотложных вопросов связан с тем, чтобы защитить медработников и компании, продолжающих работать в условиях пандемии, от возможных судебных исков.

Макконнелл заверил, что республиканцы будут настаивать на проведении реформ, направленных на поддержание стабильности и роста, поскольку американскому народу нужны «разумные меры», которые приведут страну к восстановлению.

«Из-за этого кризиса все сегменты нашего общества отчаянно нуждаются в стабильности, ясности и определенности. Сенат уже начал действовать, но работа еще не закончена», – отметил он.