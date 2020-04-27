 

Под Новосибирском семь человек отравились неизвестной жидкостью

27.04.2020, 23:35, Разное

В Новосибирской области семь человек отравились неизвестной жидкостью на свалке. В результате шестеро погибли, один пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты выясняют, какую именно жидкость выпили люди, передает телеканал “360”. Ведется расследование.



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