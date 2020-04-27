“Затащили в машину и отвезли в лес”: Малиновская рассказала о своем изнасиловании

27.04.2020, 23:35, Разное

Телеведущая призналась, что в детстве над ней надругался взрослый мужчина, лишив девственности. Шокирующими подробностями она поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

Звезда встала на защиту женщин, над которыми издевались мужья, бойфренды или посторонние люди. Маша Малиновская знакома с этим не понаслышке. Она рассказала, что вместе с ней пострадала и ее одноклассница.

Девочки шли домой из школы. Злоумышленники отвезли их в безлюдное место. Там они издевались над неспособными дать отпор детьми. “Это был мой первый сексуальный опыт. Нас затащили в машину и отвезли в лес”, – поделилась Маша Малиновская.

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Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) 26 Апр 2020 в 2:49 PDT

Под своим постом телеведущая оставила контакты служб, которые могут оказать помощь и поддержку пострадавшим женщинам. О насилии со стороны мужчин рассказали также Юлия Паршута, Анна Седакова и другие звезды шоу-бизнеса.

Напомним, что в ноябре прошлого года было объявлено о триумфальном возвращении Маши Малиновской, исчезнувшей из поля зрения. Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер решил вернуть знаменитость на сцену. Она вновь занялась музыкальной карьерой.