Обнаружена связь между бессонницей и ожирением

27.04.2020, 23:35, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что потеря сна способна привести к ожирению.

Ученые выяснили, что плохое качество сна напрямую связано с повышенным риском ожирения. Острые нарушения сна способны привести к резистентности к инсулину и повышению аппетита. Специалисты провели исследование, во время которого они изучали связь между метаболизмом и сном на червях Caenorhabditis elegans. Во время эксперимента ученые генетически модифицировали червей, чтобы активировать нейрон, контролирующий сон. Черви потеряли способность спать, но могли есть, размножаться и дышать.

Результаты эксперимента показали, что длительное голодание истощает запасы энергии в организме и увеличивает приверженность ко сну. Когда исследователи отключили ген, сигнализирующий о необходимости сна, Caenorhabditis elegans накапливали лишний жир.