Разработано средство, которое способно сохранить зрение при диабете

27.04.2020, 23:35, Новости дня

Диабетическая ретинопатия – это основное сосудистое осложнение диабета второго типа, которое является главной причиной ухудшения зрения у взрослых.

Во время нового исследования ученым удалось разработать потенциально эффективное лечение данного заболевания, эффективность которого уже была проверена на мышах. Причиной возникновения данного заболевания является поражение кровеносных сосудов светочувствительной ткани в задней части глаза, высокий уровень сахара в крови, а также воспалительные процессы.

По словам ученых, воспаление способно вызвать микрососудистые нарушения в сетчатке, а также нейродегенерацию. Специалисты обнаружили, что обеспечить новую стратегию в период между диагностикой диабета второго типа и началом появления проблем со зрением способны терапевтические средства для нейродегенерации.