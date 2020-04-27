 

Разработано средство, которое способно сохранить зрение при диабете

27.04.2020, 23:35, Новости дня

Диабетическая ретинопатия – это основное сосудистое осложнение диабета второго типа, которое является главной причиной ухудшения зрения у взрослых.

Во время нового исследования ученым удалось разработать потенциально эффективное лечение данного заболевания, эффективность которого уже была проверена на мышах. Причиной возникновения данного заболевания является поражение кровеносных сосудов светочувствительной ткани в задней части глаза, высокий уровень сахара в крови, а также воспалительные процессы.

По словам ученых, воспаление способно вызвать микрососудистые нарушения в сетчатке, а также нейродегенерацию. Специалисты обнаружили, что обеспечить новую стратегию в период между диагностикой диабета второго типа и началом появления проблем со зрением способны терапевтические средства для нейродегенерации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Euronews – Европарламент приютит бездомных и больных, пока депутаты на удалёнке

22.04 / Названа главная психологическая проблема самоизоляции

23.04 / Эксперты отметили рост общественной поддержки поправок в Конституцию

06.04 / Минздрав Таджикистана назвал причину смерти 60-летнего пациента – пневмония. Ранее больницу, где он лежал, закрыли на карантин

23.04 / Telegraph – для Европы настал момент истины — она рискует потерять не только Италию, но и евро

31.03 / Курьер – самая популярная вакансия последних недель в Москве

10.04 / Потребительские цены в США в марте упали максимально за пять лет

01.04 / Генпрокуратура нашла в Сети еще четыре фейка о коронавирусе

06.04 / Эксперт: Назначение даты голосования по Конституции станет символом победы над коронавирусом

19.04 / COVID-19 унес две жизни в Красноярском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска