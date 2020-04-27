Обнаружен внеклеточный источник сигнала о высоком давлении крови

27.04.2020, 23:35, Новости дня

Выяснилось, что белок тромбоспондин-1, содержащийся во внеклеточном матриксе, способен передавать информацию о механическом стрессе клеткам стенок кровеносных сосудов.

Такой механизм, по словам ученых, помогает сосудам реагировать на повышенное давление крови. Животные, у которых отсутствует белок тромбоспондин-1, хуже переносят экспериментальную гипертензию. По мнению специалистов, работа с данным белком может позволить найти новый подход к лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Во время исследования специалисты подвергали культуры гладкомышечных клеток, которые были изолированы из аорты взрослых самцов крыс, растяжению и сжатию. Это привело к производству сразу нескольких белков, в том числе и тромбоспондина-1. Этот белок делает стенки сосудов более тугими и позволяет им выдерживать мощное давление потока крови.