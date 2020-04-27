 

Обнаружен внеклеточный источник сигнала о высоком давлении крови

27.04.2020, 23:35, Новости дня

Выяснилось, что белок тромбоспондин-1, содержащийся во внеклеточном матриксе, способен передавать информацию о механическом стрессе клеткам стенок кровеносных сосудов.

Такой механизм, по словам ученых, помогает сосудам реагировать на повышенное давление крови. Животные, у которых отсутствует белок тромбоспондин-1, хуже переносят экспериментальную гипертензию. По мнению специалистов, работа с данным белком может позволить найти новый подход к лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Во время исследования специалисты подвергали культуры гладкомышечных клеток, которые были изолированы из аорты взрослых самцов крыс, растяжению и сжатию. Это привело к производству сразу нескольких белков, в том числе и тромбоспондина-1. Этот белок делает стенки сосудов более тугими и позволяет им выдерживать мощное давление потока крови.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Коронавирус в России и реакция властей 

27.03 / Rammstein опровергла сообщения о коронавирусе у Линдеманна

14.04 / Уснувшую на улице пьяную россиянку оштрафовали за нарушение самоизоляции

06.04 / Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

24.04 / Определен способ попадания коронавируса в организм через нос

15.04 / Спаситель или губитель: Трамп отказался давать деньги ВОЗ и захотел вернуть бейсбол

17.04 / Трамп обнародовал пошаговый план по снятию карантина в США

20.04 / Он хотел служить в полиции: обезумевший стоматолог устроил самую страшную бойню в Канаде

24.04 / Названы сроки передачи флоту фрегата «Маршал Шапошников»

16.04 / Песков объяснил, почему Путин перенес совещание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска