 

«Мой отец был тираном»: Юлия Ефременкова рассказала о домашнем насилии

27.04.2020, 23:30, Разное

Юлия Ефременкова пояснила о домашнем насилии, которое случилось с ней и ее матерью. Отец ведущей был тираном и регулярно избивал домочадцев.
О рукоприкладстве, которое происходило в ее семье, Юлия Ефременкова пояснила в посте, опубликованном на ее Instagram-странице. Написать признания артистку натолкнули слова Регины Тодоренко и ее позиция на счет насилия, взбудоражившие весть шоу-бизнес.

Юлия Ефременкова написала, ее отец солдатским ремнем так избил мать, что не понимал жива ли она. Так же «воспитывал» он и трехлетнюю дочь, которую мог бросить на пол за неубранные игрушки. Ведущая вспоминает, с мужем-тираном мать рассталась, но последующие ее супруги все также издевались над ней.

Ведущую вырастили дедушка с бабушкой, в доме которых царила любовь. Юлия Ефременкова считает, если бы она росла в нездоровой атмосфере, то была бы запуганной девочкой с искалеченной психикой. Также артистка сказала, что на «Доме-2» стерпела “тычок” от бывшего любимого и даже пробовала простить его за это, но у них все равно ничего не получилось. Больше такого отношения к себе она никогда не позволит.



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