 

Pampers отказалась работать с Тодоренко

27.04.2020, 23:30, Новости дня

Учитывая скандал вокруг телеведущей Регины Тодоренко из-за ее слов о домашнем насилии, Pampers отказывается от сотрудничества с ней, сообщила компания.

В Instagram Pampers поясняется, что «компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия». Компания «обеспокоена» как высказыванием Тодоренко, так и «агрессией», которую направляют против телеведущей «даже после публичного извинения».

При этом Pampers «не видит возможности продолжить сотрудничество с Региной». Сообщается, что «часть средств», которые планировалось потратить на рекламу с участием Тодоренко, используют для «поддержки семей в трудной жизненной ситуации».

Напомним, PepsiCo также отказалась от рекламы с Тодоренко.

Тодоренко заявила, что жертвы домашнего насилия «не задумываются», почему мужья поднимают на них руку и «что они сделали для того», чтобы их перестали бить. Позднее она извинилась за «свое грубое, отвратительное высказывание» о домашнем насилии.



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