Гетманцев об увольнении Верланова: Это решение Марченко. Теперь с него мы будем спрашивать о показателях поступлений

27.04.2020, 23:20, Новости дня

Решение об увольнении Сергея Верланова с должности председателя Государственной налоговой службы было неожиданным, заявил в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 27 апреля народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Брифинг транслировал телеканал “Рада”.

“Для меня лично это решение было неожиданным, особенно учитывая создание временной следственной комиссии в Верховной Раде в этот же день. Я понимаю, что это решение министра финансов, который берет на себя полную ответственность за эту сферу, и теперь с него мы будем спрашивать о показателях поступлений. Это решение премьера, Кабинета Министров”, – сказал парламентарий.

Он добавил, что объявленный конкурс на вакантную должность “вызывает очень много вопросов”.

“Я считаю это не совсем правильным: если один день предоставляется на подачу документов. Если действительно есть необходимость быстрого назначения, то, возможно, не надо строить из этого конкурс, возможно, это надо сделать по другой процедуре”, – подчеркнул Гетманцев.

Политик отметил, что “математика – это такая вещь, которая не выдерживает лжи”, когда журналисты у него спросили о словах министра финансов Сергея Марченко – тот заявлял об уменьшении показателей поступлений в бюджет со стороны налоговой под руководством Сергея Верланова.

“Если мы говорим о конкретных цифрах, то мы увидим, что за 2019 год есть перевыполнение поступлений в общий фонд государственного бюджета со стороны налоговой на 3,2 млрд грн, – сказал Гетманцев. – Если мы говорим о первом квартале 2020 года, то есть действительно недовыполнение, но это недовыполнение произошло в связи с уменьшением поступлений от ренты, то есть цена на газ упала в два раза, и рента на газ тоже упала в два раза, невозможно предъявить это как ошибку в работе налоговой. А также недопоступление от акциза на электроэнергию, за первый квартал больше 1 млрд недопоступлений – также нельзя предъявить Государственной налоговой службе. Если мы обратим внимание на другие цифры, то мы видим увеличение поступлений по НДС, увеличение поступлений по акцизу, увеличение поступлений по спирту, по НДФЛ. Этот вопрос нужно уточнить у министра финансов. Я убежден в том, что это авторитетный человек, который отвечает за свои слова”.

Верланов возглавлял Государственную налоговую службу с мая 2019 года. Контракт с ним был подписан на пять лет. 24 апреля Кабинет Министров Украины уволил его. На отставке Верланова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов.