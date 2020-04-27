В Туркменистане чиновницам и педагогам запретили красить волосы, наращивать ресницы, делать татуаж и маникюр – СМИ

27.04.2020, 23:20, Новости дня

Власти Туркменистана ужесточили запреты и требования к внешнему виду женщин в государственных учреждениях и на предприятиях Ашхабада. Об этом сообщает “Радио Азатлык”.

Сотрудницам бюджетной сферы, в том числе преподавательницам школ и вузов, запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр.

Также запретили носить на работу “широкие воротники, пышные национальные узоры”, вместо них рекомендуют носить “узкие, простые и скромные” воротники.

По данным “Радио Азатлык”, сперва запреты коснулись лишь госучреждений Геоктепинского этрапа (района), но вскоре такие требования появились и в других регионах страны, в том числе в школах Ашхабада, где провели собрания, на которых сообщили о новых предписаниях.

Как отмечает радиостанция, власти Туркменистана в 2018 году уже пытались влиять на внешний вид женщин, вводя различные ограничения и запреты, однако впоследствии их смягчали.

Летом 2019 года стало известно об ограничении работы салонов красоты, парикмахерских и массажных салонов в Ашхабаде. Многие заведения закрылись, а мастера перешли на “домашний” режим работы.

В феврале 2020 года госслужащих старше 40 лет обязали ходить с седой головой, как у президента Гурбангулы Бердымухамедова. Чиновникам, которые красили волосы, чтобы не было видно седины, запретили это делать. В то же время те, у кого седина после 40 лет не появилась, для работы на госслужбе должны красить волосы в седой цвет.