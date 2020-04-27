Эпидемия коронавируса в Украине замедлилась, дело Гандзюк передали в суд. Главное за день

27.04.2020, 23:20, Новости дня

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на 27 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 9009 человек (+392 за последние сутки, это минимальный суточный прирост за последнюю неделю), 220 из них умерли (+11), 864 выздоровели (+24). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (1220), Черновицкой (1375) и Ивано-Франковской (761) областях.

Во всем мире подтверждено уже более 3 млн случаев заражения, из них 208 131 человек умер, 878 813 выздоровели.

По количеству подтвержденных случаев лидируют США (972,9 тыс. заболевших), Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (162 220), Германия (158 142), Великобритания (154 038) и Турция (110 130). Больше всего жертв тоже в Соединенных Штатах (55 тыс.). В Италии умерло почти 27 тыс. пациентов, в Испании – 23,5 тыс., во Франции – 22,9 тыс., в Великобритании – 20,8 тыс.

СБУ передала в суд дело об убийстве Гандзюк

Служба безопасности Украины объявила об окончании досудебного расследования и передаче в суд дела об организации нападения на сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк, в результате которого она получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась.

В СБУ заявили, что подозреваемыми в деле являются председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и житель Херсона Алексей Левин, которые организовали нападение по предварительному сговору.

При этом общественные активисты считают передачу дела в суд преждевременной. Так, под Офисом президента прошла акция с требованием уволить генпрокурора Ирину Венедиктову, которая, по мнению протестующих, развалила дело Гандзюк, и продлить сроки следствия. Активисты заявили, что в суд дело было передано без показаний одного из ключевых фигурантов – Алексея Левина.

В Украине растет уровень безработицы

В связи с частичной остановкой предприятий из-за эпидемии коронавируса количество зарегистрированных безработных в Украине за прошлую неделю выросло на 25,9 тыс. человек – до 431,9 тыс. В Госслужбе занятости заявили, что это на 119 тыс. или 38% больше, чем в апреле прошлого года.

Кроме того, за время карантина без работы осталось 277 тыс. физических лиц – предпринимателей, 211 тыс. из них занимались торговлей на рынках.

Шмыгаль рассказал об “ускоренном” выходе из карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что карантинные меры в стране начнут отменять 11 мая. Он считает, что это может произойти быстрее, чем предусмотрено предварительным планом.

“Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены”, – рассказал премьер.