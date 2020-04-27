 

Число жертв коронавируса в Москве возросло на 44

27.04.2020, 23:18, Новости дня

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцие, в течение последних суток в Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом. У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония". Таким образом, число летальных случаев достигло 479.

К настоящему времени коронавирусом нового типа в мире заразились более 3 миллионов человек, более 205 тысяч умерли, передает ТАСС. По последним сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано уже 87 147 случаев заражения, умерли 794 пациента. Выздоровели 7 346 человек.

В столичном оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. Как сообщалось, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск — специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: в режиме онлайн на портале mos.ru, с помощью СМС или по телефону +7 (495) 777-77-77.



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