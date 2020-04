Малкин с женой оказали помощь семьям “Дома Роналда Макдоналда”

27.04.2020, 23:18, Новости дня

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и его супруга Анна Кастерова совершили финансовое пожертвование, позволившее приобрести еду и все необходимое для семей "Дома Роналда Макдоналда".

В доме живут 20 семей с госпитализированными детьми, которые благодаря пожертвованию продолжат получать горячую еду. Как сообщает пресс-служба НХЛ, фонд "Пингвинз" также пожертвовал дополнительные вещи, одеяла и фигурки с изображениями Евгения.

The Ronald McDonald House of Pittsburgh had a wish list for pantry items.

Thanks to @emalkin71geno and his wife, Anna, the organization got everything on their list (and some board games too!)

More info: https://t.co/MejYeJWXXf pic.twitter.com/nGlBIYkQMe

— Pittsburgh Penguins (@penguins) April 27, 2020

"Мы знаем, что сейчас всем приходится сложно, но мы не представляли, каково сейчас госпитализированным детям, – сообщил Малкин. – Пока мы находимся в комфорте своих домов, другие вынуждены рассчитывать на щедрость других. Как "Дом Роналда Макдоналда".

НХЛ, как и большинство спортивных лиг мира, приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Малкин в текущем сезоне в составе "пингвинов" принял участие в 55 играх, в которых набрал 74 очка – 25 голов и 49 передач.

Стоит отметить, что ранее хоккеисты "Рейнджерс" Артемий Панарин и Игорь Шестеркин выставили на благотворительный аукцион свои клюшки. Деньги, вырученные с аукциона, будут направлены в фонд помощи с питанием людям, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин вместе с лучшим снайпером в истории НХЛ Уэйном Гретцки сыграли в видеоигру NHL 20 и собрали более 60 тысяч долларов на благотворительность.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило три миллиона человек, из которых 210 тысяча скончались.