 

В Белом доме обвинили Китай в поставках поддельных тестов на коронавирус

27.04.2020, 23:16, Новости дня

Китай поставляет в США «фиктивные» тесты на коронавирус, сообщил экономический советник Белого дома Питер Наварро.

По его словам, Китай «наводняет» США «некачественными тестами». Он заявил, что из Китая в США поступают «фиктивные и контрафактные комплекты». По словам Наварро, нельзя допустить, чтобы Китай продолжил завозить их в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Наварро считает, что Китай «наживается» на коронавирусе. Учитывая, что это именно Китай не справился со сдерживанием вируса, Пекин должен понести ответственность, сказал советник Белого дома.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19.

Пекин ответил, что американским политикам стоит помнить о том, что их врагом является коронавирус, а не Китай.



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