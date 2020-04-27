 

Возлюбленная Константина Ивлева опровергла слухи о беременности

27.04.2020, 23:09, Разное

Известный шеф-повар Константин Ивлев не так давно расстался с женой, в браке с которой у него появилось двое детей. Сейчас же его возлюбленной является молодая журналистка Лера Куденкова, которую недавно заподозрили в беременности.
Интернет-пользователи обратили внимание на фотографии избранницы шеф-повара, в особенности, на её очень свободные наряды. Тем не менее, возлюбленная Ивлева не подтвердила эти слухи, отметив, что она поправилась во время режима самоизоляции, ведь вынуждена сидеть дома целый день. Впрочем, журналистка пообещала юзерам исправить ситуацию со своей формой уже летом.

Стоит напомнить, первые слухи о романе шеф-повара с Куденковой появились около 1,5 месяца назад. На журналистку посыпался шквал критики, так как именно её называли виновницей расставания Ивлева с супругой. Куденкова решила ответить данным пользователям в очень жесткой форме, заявив, она не уводила возлюбленного из семьи.



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