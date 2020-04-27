 

Рубль вырос к доллару и евро при обвале нефти

27.04.2020, 23:08, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» вечером в понедельник снизился на 12 копеек, евро – на 6 копеек, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 22.38 мск доллар стоил 74,42 рубля, евро – 80,61 рубля. Рост рубля связывают с пиком налогового периода в России, передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что рост западных фондовых площадок компенсировал обвал рынка нефти. Так, марка Brent рухнула к вечеру более чем на 6,9%, до 23,1 доллара за баррель.

Напомним, мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник снижались на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ситуация со спросом на нефть накаляется до пределов.



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