 

Су-35С и МиГ-31МБ сразились в небе над Тверью

27.04.2020, 22:53, Разное

Отечественные истребители МиГ-31БМ и Су-35С поучаствовали в сражении в воздухе над Тверью. Видеоролик с места событий появился на видеохостинге YouTube.
Обнародованный ролик учений ВКС РФ в Тверской области стал настоящим свидетельством воздушного противодействия российских пилотов в виде тренировочных мероприятий. Летчики выполняли детали сражения в воздушном пространстве одиночно и в составе авиационных бригад. В процессе маневров российским пилотам удалось также отработать боевые пуски боеголовок. Летчики Су-35С и МиГ-31БМ смогли обнаружить цели и нанесли по ним удары ракетами «воздух-воздух», но затем соперники ответили тем же. Пилотам в этом случае пришлось уклоняться от высокоточноого оружия, что и произошло.

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Учения военнослужащие выполняли в дневное и вечернее время на 10-километровой высоте. Всего в мероприятии принимали участие пять десятков воздушных экипажей. В связи с пандемией нового коронавируса отечественная армия была вынуждена временно прекратить сухопутные маневры, но на море и в воздухе они проходят постоянно.



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