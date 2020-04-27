Супруг блогера Валерии Чекалиной заразился коронавирусом

27.04.2020, 22:53, Разное

Валерия Чекалина, известная как бьюти-блогер Лерчек, заявила, ее супруг Артем Чекалин заболел COVID-19. Также она отметила, что у мужчины нет никаких характерных симптомов.

На своей странице в Instagram Валерия Чекалина пояснила о выявлении у ее мужа Артема коронавирусной инфекции. Бьюти-блогер отметила, ими было принято решение на всякий случай сдать анализы на COVID-19, и они даже не ожидали плохого результата. Первый же тест показывает, что у супруга коронавирус, но необходимо пройти еще несколько исследований для подтверждения.

Лерчек удивляется диагнозу, ведь они из дома не выходили и даже не ездили за продуктами. В Stories Валерия Чекалина добавила, что симптомов болезни у супруга не имелось, и чувствует он себя хорошо. Теперь семья ожидает результаты ее анализов, которые будут готовы в течение нескольких дней.