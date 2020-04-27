В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

27.04.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за сутки умерли 44 пациента, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У этих пациентов подтвердился диагноз «пневмония», а также был «получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

Всего в Москве скончались 479 вирус-положительных пациентов.

26 апреля сообщалось, что за сутки в Москве скончался 31 пациент с коронавирусом.

Напомним, власти Москвы не видят основания для того, чтобы после майских праздников снимать ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, смягчение мер возможно лишь после изменения динамики в лучшую сторону.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.