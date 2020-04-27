 

Мнение: Особый режим в Севастополе продлен до конца мая

27.04.2020, 22:45, Разное

Ожидаемо, но тем не менее. У нас закручивают карантинные гайки.

1. Въехать и выехать из Севастополя через блокпосты на основных дорогах можно будет только при наличии электронного пропуска с QR-кодом (прямо как в Москве). Выдавать их начнут как только запилят соответствующий ресурс – пока что их выдавать просто негде.
Поблажки будут для тех, кто уже успел получить бумажные пропуска, дающие право ходить на работу (это касается как севастопольских, так и крымских пропусков). Ждем последующих новостей о махинациях с электронными пропусками, как это было в Москве.

2. Апрельские поезда в Питер отменили, майские скорее всего урежут. Тем, кто уже успел купить на них билеты, деньги вернут. Цифры туризма в этом году вряд ли будут иметь заоблачные показатели как в 2019-м, даже если допустить, что в июне начнутся серьезные послабления.

3. "Особый режим" продлен официально до 30 мая (он касается массовых мероприятий и собраний). О продлении режима самоизоляции обещали рассказать завтра после выступления Путина (вангую, что продлят официально до 10-15 мая). В общем, морально готовлюсь к необходимости торчать дома до конца мая. Отличная весна 2020-го года.

4. На общественном транспорте и в магазинах вводится режим обязательного ношения медицинских масок. Если раньше рекомендовали, то теперь обязывают. При этом масок в аптеках нет, а каких-то масштабных мероприятий по раздаче не анонсировали. Видимо предлагают шить маски самостоятельно на дому. Ну или как вариант, заказывать в интернете.

5. По городу под наблюдением сейчас более 700 человек. Всего с начала эпидемии заразилось 36 человек, из них 7 выздоровели. Смертей не было.

А как у вас в регионах?

Источник: Colonel Cassad



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