 

Глава МВФ: экономический кризис из-за коронавируса может оказаться хуже Великой депрессии

27.04.2020, 22:30, Новости дня

Экономические прогнозы, согласно которым пандемия коронавируса вызовет самый глубокий экономический кризис со времен Великой депрессии, могут быть слишком оптимистичными, считает глава МВФ Кристалина Георгиева.

Выступая в понедельник в Атлантическом совете, Георгиева вновь призвала выделять больше средств на усилия по восстановлению. «Делайте столько, сколько можете, и немного больше, потому что это единственный способ преодолеть первую стадию», – заявила она.

По словам Георгиевой, пандемия вызвала «поистине глобальный кризис», поскольку «ударила одновременно везде», вынудив, по сути дела, «остановить мировую экономику».

Согласно новому прогнозу МВФ, рост доходов на душу населения в этом году может оказаться негативным в 170 странах мира.

Она добавила, что ситуация может усугубиться, если во второй половине года последствия пандемии будут все еще ощутимыми и придется либо восстанавливать ограничительные меры, либо открывать экономики очень медленно. Георгиева также подчеркнула значимость связанной с вирусом неопределенности: «Мы просто не знаем, что будет дальше».

Особое беспокойство вызывает ситуация в развивающихся странах. «Я беспокоюсь за те страны, которые еще до этого кризиса были в более ослабленной позиции, – отметила глава МВФ. – Так же, как вирус сильнее бьет по тем, у кого ослаблена иммунная система или есть сопутствующие заболевания, так и экономический кризис сильнее бьет по ослабленным странам».

Георгиева заверила, что МВФ готов оказать помощь этим странам. По ее словам, на сегодняшний день в распоряжении фонда имеется в четыре раза больше средств, чем до начала мирового финансового кризиса, поскольку этот опыт подтолкнул мир к увеличению возможностей фонда.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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