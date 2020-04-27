Британский суд перенес слушания об экстрадиции Ассанжа в США

27.04.2020, 22:30, Новости дня

Британский суд перенес с мая на более поздний срок дату слушаний по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Решение на процедурных слушаниях приняла судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер.

Представители защиты Ассанжа предлагали перенести дату заседания на сентябрь из-за пандемии коронавируса. По словам адвокатов, они не могут встретиться с основателем WikiLeaks по причине карантина уже более месяца, с подзащитным юристы созванивались по телефону лишь несколько раз. Сторона обвинения согласилась с этой позицией, информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.

Судья признал, что слушание об экстрадиции Ассанжа в США не могут продолжиться 18 мая, как было запланировано. Стороны защиты и обвинения должны до 4 мая определить новую дату проведения слушания.

Напомним, в мае прошлого года минюст США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. Адвокат Ассанжа Барри Поллак сообщил об угрозе преследования независимых журналистов в США, Комитет защиты журналистов признал дело угрозой для СМИ в США.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».