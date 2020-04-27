 

Патриарх Кирилл ввел ответственность для священников, нарушающих карантин

27.04.2020, 22:30, Разное

Патриарх РПЦ Кирилл призвал православных священников со всей строгостью выполнять указания по профилактике коронавируса, иначе им придется отвечать за негативные последствия из-за нарушения самоизоляции. Такой информацией поделились в рабочей группе при главе РПЦ.
Согласно сообщению, не все на стартовых этапах продвижения коронавируса восприняли его как большую угрозу, не обратив должного внимания на предостережения медиков. В результате в некоторых церквях и монастырях появились случаи заражения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников с ответственностью относится к предлагаемым властями страны мерам, направленным на ограничение распространения инфекции. Представители главы РПЦ отметили, что после улучшения эпидемиологической обстановки священнослужители намерены поэтапно возобновлять приходскую жизнь в привычной форме, но до этого нарушителей карантина и самоизоляции, вне зависимости от ранга, призовут к ответственности.

Прежде в Сети вызвала резонанс проповедь схиигумена Сергия из Среднеуральского монастыря. В своей речи святой отец назвал пандемию Covid-19 мифом и потребовал не подчиняться властям и руководству церкви. Высказывание Сергия спровоцировало бурю критики среди пользователей интернета.



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