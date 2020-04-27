Нижегородцы устроили хороводы в лесопарке во время самоизоляции

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27.04.2020, 22:30, Новости дня

Полиция Нижнего Новгорода проводит проверку в связи с нарушением режима самоизоляции жителями города, которые устроили хороводы в лесопарке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Видео многолюдного праздника в Стригинском бору – лесопарке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – было опубликовано в группе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте» вечером в воскресенье. В ролике видно, как взрослые и дети в народных костюмах водят хороводы и поют. За кадром звучит голос снимающего: «26 апреля, 14.16. Стригинский бор».

«По поводу данной публикации в сети интернет полицией назначено проведение проверки», – сообщили РИА «Новости» в региональном управлении МВД.

Красная горка – первое воскресенье после Пасхи, которое по народным традициям совпадает с празднованием начала весны с кострами и хороводами.

Ранее сообщалось, что суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей зараженного коронавирусом мужчину, который нарушил условия карантина.

Газета ВЗГЛЯД рассказала о самых нелепых попытках обойти самоизоляцию. 



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