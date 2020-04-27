 

ФСО поручили следить за реализацией мер господдержки в регионах

27.04.2020, 22:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной службе охраны вести мониторинг фактической реализации в регионах мер господдержки, которая предусмотрена в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

«ФСО РФ обеспечить проведение экспресс-обследований в субъектах Российской Федерации на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии. О результатах докладывать ежемесячно в правительство РФ», – передает ТАСС текст поручения премьера.

Также ФСО поручено следить за фактическим получением гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

«ФСО РФ обеспечить проведение экспресс-обследований в субъектах РФ на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии. О результатах докладывать ежемесячно в правительство», – говорится в тексте поручений.

Департаменту контроля правительства также поручено проверять фактическое доведение мер поддержки, а также сверять эти данные с информацией от Минэкономразвития РФ с учетом данных ФСО России.

Отметим, что три четверти россиян поддерживают введенные властями меры противодействия коронавирусу.

Напомним, на фоне ситуации с коронавирусом российские власти реализуют ряд мер поддержки для бизнеса и населения.



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