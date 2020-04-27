Больше 6 тысяч новых случаев: коронавирус в России бьет рекорды

27.04.2020, 22:23, Разное

За сутки коронавирус в России был выявлен у 6198 человек, из них 2871 – в Москве. 638 новых заболевших зафиксировано в столичном регионе, 207 – в Нижегородской области. За прошедшие сутки от коронавируса в России умерли 50 человек, 579 пациентов выздоровели.

За последние несколько суток прирост числа заболевших COVID-19 в нашей стране стабилизировался. Накануне был зафиксирован 6631 новый случай, днем ранее – 5966.

Благодаря своевременно введенным ограничениям есть шанс избежать пика эпидемии коронавируса в России, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ближайшие недели станут решающими в борьбе с эпидемией. Попова настоятельно призвала граждан оставаться дома.

Между тем глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович не исключает, что Москва в уже проходит пик эпидемии коронавируса. В регионах ситуация пока набирает обороты, сказала она в эфире телеканала “Россия-1”. По ее мнению, новыми очагами эпидемии могут стать общежития, медицинские учреждения и дома престарелых.

Из-за коронавируса в России действует режим всеобщей изоляции. Ранее Кремль анонсировал очередное обращение Владимира Путина к гражданам. Ожидается, что глава государства объявит о продлении карантина до 12 мая.

Тем временем некоторые регионы начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры. В минувшую субботу в Тверской области заработали многие учреждения, магазины, салоны красоты и прочие заведения.

Напомним, что всего коронавирусом в мире заразились более 2,9 миллиона человек. В США почти 940 тысяч инфицированных, на втором месте Италия и Испания с 223 и 195 тысячами заболевших соответственно.