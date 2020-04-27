Ученые обнаружили способ предсказания вероятности самоубийства

27.04.2020, 22:20, Новости дня

Ученые обучили вероятностную модель предсказывать вероятность самоубийства по данным о пациенте. Модель способна предсказывать вероятность самоубийства за два года до его свершения.

Во время новой работы специалисты воспользовались данными о 3 700 000 пациентов. Во время эксперимента вероятностная модель смогла предсказать 38% случаев самоубийств с точностью до 90%. Среди факторов, которые предсказывают вероятность самоубийства, самыми значимыми оказались: злоупотребление наркотиками и алкоголем, а также психические расстройства. Также среди таких факторов оказались: пережитое нападение с применением холодного оружия и открытые раны конечностей.

По словам ученых, такая модель не может быть единственным способом предсказания и преждевременной профилактики суицида по причине ее недостаточной эффективности.