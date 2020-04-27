 

Определять диабет смогут контактные линзы

27.04.2020, 22:20, Новости дня

Командой ученых были разработаны уникальные линзы, которые смогут определять уровень сахара в крови, а также доставлять необходимые препараты прямо в глаза. Такое изобретение актуально для пациентов с диабетом второго типа, у которых имеется заболевание ретинопатия.

Во время создания линзы ученые использовали ультратонкие, гибкие электрические схемы, а также микроконтроллер. Толщина уникальной линзы составляет около 0,2 мм. В планах ученых сделать линзу еще тоньше.

На контактной линзе химические вещества связываются с глюкозой. Это вызывает изменение электрического тока, которое пропорционально количеству глюкозы. По словам ученых, электрический ток также способен растворять золотые мембраны, которые герметизируют резервуары с лекарственными средствами.



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