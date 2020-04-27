 

В Совете Федерации призвали отправить к островам Фиджи корабли ВМФ для вывоза россиян

27.04.2020, 22:08, Новости дня

Если Фиджи будет и дальше тянуть с разрешением на выезд россиян, то надо будет отправить к этим островам нашу эскадру, обозначить присутствие нашего флага. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя отказ властей архипелага разрешить вывоз наших туристов.

«Для этого ВМФ у нас и существует, чтобы защищать и суверенитет России, и наших граждан, где бы они не находились», – подчеркнул сенатор Игорь Морозов. По его мнению, если правительство островного государства запрещает вывозной рейс без уважительных причин, то «даже в условиях пандемии коронавируса это недопустимый вызов мощному сильному государству, которым является Россия».

«Надо понять, насколько ситуация на этом архипелаге сегодня критична в эпидемиологическом отношении, и каковы причины, по которым не допущен наш самолет, имеющий гуманитарную миссию –  вывезти россиян на родину, – заметил Морозов. – Как правило, любое государство, в котором отдыхает или работает много иностранных граждан, само заинтересовано в том, чтобы расстаться с ними в критической ситуации. Ведь система медицинского страхования в таких странах не готова бесплатно помогать иностранцам».

«Россия со своей стороны не может оставить в биологической опасности своих граждан. Поэтому МИД должен срочно направить ноту протеста и сделать все возможное, чтобы добиться разрешения прилета российского самолета», – резюмировал Морозов.

Ранее стало известно, что власти расположенного на юге Тихого океана государства Фиджи не разрешили посадку самолета для вывоза россиян с острова. Об этом сообщил Минкомсвязи. Зато в понедельник вывозные рейсы наших авиакомпаний доставили в Россию туристов из Вьетнама, Таиланда и Индии. Так, российские туристы из Индии и ОАЭ прибыли в Уфу, в Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока. А вот рейс Пхукет – Новосибирск был отложен из-за низкой заполняемости.



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