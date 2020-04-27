«Лукойл» спрогнозировал резкое снижение цены на нефть Brent

27.04.2020, 22:08, Новости дня

«Лукойл» не исключает резкого снижения цен нефти марки Brent, аналогичного обвалу котировок майских фьючерсов WTI до отрицательных значений, из-за пандемии коронавируса.

«После вспышки коронавируса (COVID-19) ослабление спроса на углеводороды привело к резкому снижению цен на нефть марки Brent до уровня ниже 16 долларов за баррель. Более того, в апреле 2020 года цены на сырую нефть в Западном Техасе впервые в истории упали ниже нуля из-за снижения спроса и ограниченных имеющихся мощностей для хранения в Соединенных Штатах», – передает РИА «Новости» содержание проспекта евробондов компании.

В связи с этим не может быть никаких гарантий того, что аналогичные факторы не приведут к снижению цен на нефть марки Brent, отмечено в сообщении.

Уточняется, что хотя ситуация с коронавирусом уже начала стабилизироваться, в Китае с соответствующим восстановлением спроса на углеводороды, точные масштабы и продолжительность его негативного воздействия на мировую экономику остаются неопределенными.

Напомним, июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 5,2% – до 23,52 доллара за баррель. Ранее цена июньских фьючерсов на Brent снижалась на 5,6% – до 20,24 доллара за баррель.