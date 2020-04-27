Премий в 400% для топ-чиновников не будет. Немчинов рассказал о реформе зарплат госслужащим

27.04.2020, 22:06, Новости дня

Правительство Украины разработало поэтапный план введения единой системы определения должностных окладов и надбавок для государственных служащих. Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в YouTube.

“Разработан поэтапный план, который позволит ввести единую систему определения таких должностных окладов, а также задач, которые будут влиять на премиальную часть, на часть надбавки выполнения тех или иных функций”, -– сообщил чиновник.

По его словам, зарплаты госслужащих должны быть достойными, но это вызывает вопросы у граждан.

“Поэтому предполагается реформа системы оплаты труда, которая позволит максимальную сумму заложить в должностной оклад, а это может быть 70%, 80%, как мы договоримся, как проголосуем, как мы решим экспертной средой, а уже часть от 20 до 30% будут определять конкретные задачи, которые выполняет тот или иной государственный служащий на своем месте”, – заявил Немчинов.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: Oleh Nemchinov /YouTube

Министр отметил, что сейчас у многих госслужащих, особенно в центральных органах исполнительной власти, которые имеют специальный статус, зарплаты, по мнению многих, довольно большие, зато должностные оклады – маленькие и премии в 300–400% выглядят “просто космическими”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 29 марта сообщал, что Кабинет Министров Украины предлагает вдвое снизить зарплаты топ-чиновников, которые получают больше 47 тыс. грн в месяц. На время пандемии и борьбы с коронавирусом “должны затянуть пояса”, сообщал он.

Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов – в два с половиной раза, более чем до 100 тыс. грн в месяц. Комментируя эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн “в связи с прожиточным минимумом”.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.

13 января “Украинская правда” со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что тогдашний министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112 904 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук – более 405 000 грн.