 

Apple отложила начало производства новых iPhone из-за коронавируса – СМИ

27.04.2020, 22:06, Новости дня

Американская технологическая компания Apple как минимум на месяц отложила начало массового производства новых моделей iPhone. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами корпорации.

Решение было принято в связи с падением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавируса, а также нарушением поставок из-за закрытия границ.

В Apple отказались комментировать эту информацию.

Издание отмечает, что обычно массовое производство новых iPhone, которые компания представляет в сентябре, начинается в начале лета.

По данным WSJ, осенью технологический гигант из Купертино представит четыре новых телефона, некоторые из них – с поддержкой 5G.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 27 апреля коронавирусной инфекцией заразилось 3 млн человек, из них 208 тыс. умерли, 876 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По оценкам Международного валютного фонда, пандемия спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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