Apple отложила начало производства новых iPhone из-за коронавируса – СМИ
27.04.2020, 22:06, Новости дня
Американская технологическая компания Apple как минимум на месяц отложила начало массового производства новых моделей iPhone. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами корпорации.
Решение было принято в связи с падением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавируса, а также нарушением поставок из-за закрытия границ.
В Apple отказались комментировать эту информацию.
Издание отмечает, что обычно массовое производство новых iPhone, которые компания представляет в сентябре, начинается в начале лета.
По данным WSJ, осенью технологический гигант из Купертино представит четыре новых телефона, некоторые из них – с поддержкой 5G.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 27 апреля коронавирусной инфекцией заразилось 3 млн человек, из них 208 тыс. умерли, 876 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.
По оценкам Международного валютного фонда, пандемия спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.
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