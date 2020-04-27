 

В Нью-Йорке отменили праймериз демократов

27.04.2020, 22:06, Новости дня

В штате Нью-Йорк отменены праймериз Демократической партии США из-за эпидемии коронавируса, сообщает Reuters.

Изначально праймериз демократов были назначены на 28 апреля, позже их проведение отложили до 23 июня. Сегодня было принято решение отказаться от их проведения.

Потенциальный кандидат от демократов, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркивал, что проведение праймериз было бы “ненужным и легкомысленным” в связи с эпидемией. Фактически, предварительные выборы уже ни на что не влияют – все соперники Байдена снялись с гонки.

Республиканская партия в этом году не проводит предварительные выборы – от республиканцев будет баллотироваться действующий глава государства Дональд Трамп.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кроме Трампа и Байдена, в выборах участвуют независимые кандидаты и представители других партий, но традиционно основная борьба за Белый дом ведется между кандидатами от главных американских политсил – Демократической и Республиканской партий.

В соответствии с результатами опроса компании Ipsos и агентства Reuters, опубликованного 22 апреля,за Байдена готовы проголосовать 47% американцев, за Трампа – 39%.

На штат Нью-Йорк приходится около трети всех заболевших коронавирусом в США, а также почти половина умерших. По данным Reuters, в штате подтверждено 294 тыс. случаев инфицирования и более 22 тыс. летальных исходов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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