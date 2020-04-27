 

Одноклубник Головина Фабрегас согласился на сокращение зарплаты

27.04.2020, 22:05, Новости дня

Испанский полузащитник футбольного клуба "Монако" Сеск Фабрегас согласился отложить на четыре месяца выплату своей зарплаты, а также пошел на встречу руководству клуба в вопросе сокращения ее на 30 процентов.

Сеск принял данное решение, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые проблемы из-за коронавируса COVID-19. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Telegraph, эти меры позволят "Монако" сэкономить около полумиллиона евро.

Фабрегас – воспитанник "Барселоны", также играл за лондонские "Арсенал" и "Челси", из которого зимой 2019 года перешел в "Монако", в составе которого в текущем сезоне принял участие в 22 играх во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

Также на его счету 110 матчей и 15 голов за сборную Испании, с которой он стал чемпионом мира, а также дважды выиграл чемпионат Европы.

Напомним, в составе "Монако" выступает полузащитник сборной РФ Александр Головин.



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