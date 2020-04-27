Италия готовится выйти из карантина: на курортах уже появилась новая форма купальных костюмов

27.04.2020, 22:05, Новости дня

Число заболевших коронавирусом в мире сегодня превысило 3 миллиона. В Германии жители теперь обязаны носить маски в общественных местах. Британский премьер Борис Джонсон, который сегодня вернулся к работе, предупредил об опасности слишком быстрого ослабления ограничений. Но в Испании детям все же разрешили часовые прогулки. А в Италии объявили о постепенном выходе из карантина.

Первое, что снимут, это желтые полицейские ленты. Освободят парки, откроют набережные. Впускать будут, подсчитывая посетителей и бегунов, а также распугивая группы больше двух человек. Но после двух месяцев взаперти это глоток свободы. Декрет "Фаза 2" премьер Конте подписал вечером 25 апреля и лично представил его населению.

"Мы открываемся. Это очень важный шаг, и мы делаем его с четким и выверенным планом. Мы позволим открывать бизнесы только при условии, что все будут строго следовать протоколам безопасности. Если мы не будем соблюдать меры предосторожности, эпидемия может снова выйти из-под контроля. Тогда у нас погибнет еще больше людей, а ущерб экономике будет необратимым. Если вы любите Италию, соблюдайте дистанцию", — призвал жителей страны премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Выход из карантина будет постепенным. 4 мая откроются парки, разрешат визиты к родителям, но не к возлюбленным — любовь все еще под запретом. У Ромео и Джульетт, как пишет пресса, тяжелые времена. 18 мая откроют магазины, музеи, выставки и библиотеки. 1 июня откроются салоны красоты и рестораны. У владельцев есть месяц, чтобы убрать половину столов и заказать перегородки — плексиглас, как и скатерти в красно-белую клетку, станут лицом римских остерий.

"Уже сегодня плексиглас не найти, и цены на него меняются в зависимости от спроса на рынке. Мы даже предварительный расчет для ресторанов сделать не в состоянии", — жалуется владелец ресторана Валерио Калдерони.

Про лето пока все еще непонятно: по идее, скоро можно на море, можно в горы, но соблюдая дистанцию. Маска становится обязательной в закрытых помещениях. Но на побережье кое-кто уже выпустил модель сезона-2020: вместо бикини — трикини (верх, низ и маска в цвет купальника). На пляже же долго не пролежать, захочется в бар, пообедать.

"Первый триккини. который мы создали, маска дополняла цвета купальника. Это наша вторая модель. Ну, а далее наша фантазия уже не останавливалась, мы создали разные и очень аппетитные варианты", — рассказывает Тициана Скарамуццо, швея и владелец Elexia Beachwear.

Религию стране пока не вернули, мессы по-прежнему под запретом, но, возможно, вернут хотя бы футбол. 18 мая возобновляются групповые тренировки. Если не начнут играть хотя бы при закрытых трибунах, платить миллионы футболистам будет нечем. Предложение серии А сократить зарплаты на треть профсоюзы назвали постыдной, но неизбежной. Игроки и так переживают, они "подешевели". Криштину Рональду, например, на треть — его трансфер сегодня не 90, а 60 миллионов. Но на фоне всеобщей катастрофы, где разоряющимся индивидуальным предпринимателям только начали выплачивать первые пособия в 600 евро, клубы ведут себя скромно и аккуратно.

В Испании спорт запрещен, там пока лишь выпустили детей на прогулки.

В Британии ни спорта, ни школ. Медки взволнованы тем, что дети стали болеть чаще и поступать с новыми желудочно-кишечными симптомами — рвота и диарея. Возраст разный, разные больницы. Это статья в научном медицинском журнале: "У детей наблюдаются тяжелые воспалительные симптомы, требующие экстренной медицинской помощи — как в Лондоне, так и в других регионах Великобритании. Частично симптомы совпадают с инфекционно токсическим шоком. Есть серьезные основания предполагать, что это состояние связано с коронавирусом".

Для страны и вернувшегося к работе премьера Джонсона, который сам прошел интенсивную терапию, это плохие новости. Он объявил, что риск второй волны все еще очень высок, Британия сидит дома.

"Я понимаю ваше нетерпение и вашу нервозность. Но я отказываюсь отбросить все жертвы британского народа и рисковать вызвать вторую крупную вспышку, которая приведет к еще большему числу погибших. Я прошу вас сдержать свое нетерпение", — призвал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Маски в период выхода из карантина становятся обязательными почти везде: в Италии, в Германии (правило ввели в 15 из 16 федеральных земель — где-то со штрафом за нарушение до 5000 евро). Не везде они в продаже, стоят дорого. Но тут в Италии решили действовать жестко: заблокировали стоимость простой хирургической маски на уровне 50 центов.

Итальянцам осталось потерпеть неделю, и уже в следующий понедельник можно будет глотнуть свежего воздуха в парке, навестить родителей, выйти с детьми на прогулку, не озираясь по сторонам в поисках полиции. "Фаза 2" — это не полная свобода, а лишь первый шаг к ней.