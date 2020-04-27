Путин обратится к россиянам 9 мая

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27.04.2020, 22:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о том, что военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войны из-за сложной эпидемиологической обстановки в РФ перенесен на неопределенное время.

Владимир Путин пообещал, что праздничные мероприятия по случаю юбилея Победы обязательно состоятся, но позднее.

На 27 апреля в РФ зафиксировано 87,147 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 6198 за минувшие сутки. 7346 человек выздоровело, 794 умерло.



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