Неправильный режим дня у дошкольников способствует лишнему весу

27.04.2020, 21:55, Разное

Чем позже дети дошкольного возраста отправляются спать, тем выше риск того, что со временем они наберут лишний вес. Результаты шведского исследования опубликованы в журнале Pediatrics, пресс-релиз размещен на сайте MedicalXpress.

В рамках исследования ученые из Каролинского института наблюдали за 107 детьми. В начале эксперимента рост, вес и объем талии всех участников был сходным.

Каждому ребенку ежегодно в возрасте от 1 до 6 лет измеряли вес, рост и окружность талии. Время отхода ко сну и его продолжительность ученые фиксировали при помощи трекера, надетого на запястье ребенка. Это измерение производилось один раз в год в течение недели на протяжении всего исследования.

Ученые определили, что у детей, которые обычно ложились спать поздно (после 9 часов вечера), к концу исследования была больше окружность талии и выше индекс массы тела.

Тем не менее, как подчеркнули исследователи, родители должны не столько спешить укладывать детей спать пораньше, сколько сосредоточиться на режиме дня.

«Позднее время отхода ко сну было одним из факторов, который действительно выделялся. Оно было связано с увеличением веса», – отметил автор исследования Клод Маркус (Claude Marcus). Он подчеркнул, что здесь идет речь только о связи: неизвестно, изменится ли что-то, если родители начнут укладывать детей раньше.

Хотя предыдущие исследования связывали сокращение продолжительности сна и риск ожирения в детском возрасте, в настоящем исследовании не была выявлена связь между длительностью сна и более высоким индексом массы тела.

Исследователи предположили, что прибавка в весе не связана напрямую со сном и отметили, что время отхода ко сну для детей по всему миру отличается. Позднее укладывание может быть одним из элементов образа жизни, из-за которого повышается риск набора лишнего веса.

«Моя личная гипотеза заключается в том, что это скорее маркер более нерегулярной жизни», – отметил Маркус. Поэтому родители должны придерживаться заведенного распорядка, когда речь идет о планировании приемов пищи и сна.