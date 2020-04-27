Виктор Баранец: “Оппозиция может использовать пандемию коронавируса для дестабилизации власти”

27.04.2020, 21:53, Разное

Виктор Баранец рассказал, какие проблемы социального характера могут угрожать РФ из-за пандемии коронавируса. По словам политолога, оппозиция может использовать складывающуюся ситуацию для дестабилизации власти.

В настоящий момент в России, как и во многих других странах, принимаются меры для сдерживания COVID-19. Гражданам приходится придерживаться строгих ограничений и соблюдать режим самоизоляции, а также нести материальные убытки, не осуществляя трудовую и предпринимательскую деятельность. Складывающимися обстоятельствами может воспользоваться оппозиция, предупредил Виктор Баранец. Эксперт привёл в пример Гонконг, где 26 апреля протестующие вышли на акции, выступая против введённых ограничительных мер. Эти действия указывают, смертельно опасное заболевание может быть использовано политическими силами в качестве информационного реактива, на котором будут строить свою полемику заинтересованные лица.

При этом политолог отметил, что в сложившихся обстоятельствах, не имея возможности вывести своих сторонников на открытый митинг, оппозиционные власти силы ищут другие формы для проявления. Сейчас начали реализоваться онлайн-митинги. Их организовывают всё те же деятели, которые проводят “сходки”, не редко заканчивающиеся провокационными действиями против представителей закона, устраивая столкновения силовиков с митингующими в ходе несанкционированных маршей, передает New Inform.