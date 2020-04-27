 

Вирусолог спрогнозировал сроки завершения вспышки COVID-19 в России

27.04.2020, 21:53, Новости дня

К концу мая вспышка коронавируса в РФ достигнет пика, а затем начнет ослабевать, сообщил вирусолог Анатолий Альштейн в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть надежда, что летом у нас будет более сильный спад и будет относительно мало случаев. А где-то осенью они опять начнут подниматься», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

По прогнозам Альштейна, вторая волна распространения коронавируса пройдет в более легкой форме, поэтому начать постепенную отмену введенных ограничений можно будет в июне.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 6198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Ранее в ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил.



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