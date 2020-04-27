Дрон-камикадзе усилит вооружение гусеничного робота «Маркер»

27.04.2020, 21:53, Разное

Новое боевое орудие «Маркер» будет усилено беспилотниками-камикадзе. По словам специалиста Вадима Козюлина, они смогут выследить и ликвидировать противника.

Эксперт Вадим Козюлин высказался о намерении российских специалистов по соединению двух типов перспективных систем для армии РФ. По словам эксперта, ныне инженеры трудятся над новым вооружением для гусеничной роботизированной системы «Маркер» для войск государства. Таковым окажутся дроны-камикадзе, которые получат функцию проведения боевых операций и разведки для обнаружения и утилизации отрядов террористов.

У беспилотников имеется специальный заряд, активизирующийся удаленно при необходимости. Фактически, дрон играет роль своеобразной «умной» боеголовки, умеющей выполнять подрыв объектов и вооруженных групп, а также вести разведку. Такие системы для «Маркера» отлично подходят для использования на дистанции до нескольких десятков километров. По словам аналитика, дроны хорошо применять в случае ведения тактической разведки во время антитеррористических операций и в локальных конфликтах.

Как заявил эксперт Юрий Лямин, данный комплекс «камикадзе» сумеет значительно усилить арсенал российской армии, а подобное вооружение даст возможность солдатам осуществлять важнейшие военные действия на расстоянии и предотвратить потери личного состава, передает «ПолитЭксперт».